У Емельяненко нет проблем со здоровьем, бой с Бейдером состоится

Здоровью российского MMA-тяжеловеса Фёдора Емельяненко ничего не угрожает. Его поединок с Райаном Бейдером остаётся в силе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуации.
Напомним, сегодня появились слухи, что Емельяненко стало плохо, а его бой на турнире Bellator 214 под угрозой срыва.
Матч Емельяненко — Бейдер пройдёт 26 января в рамках финала Гран-при тяжеловесов.
Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко. Финал Гран-при Bellator. LIVE
Последний Император в шаге от чемпионского пояса. Однако соперник не из лёгких.