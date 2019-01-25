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У Емельяненко нет проблем со здоровьем, бой с Бейдером состоится

У Емельяненко нет проблем со здоровьем, бой с Бейдером состоится
Бокс/ММА / ММА

Здоровью российского MMA-тяжеловеса Фёдора Емельяненко ничего не угрожает. Его поединок с Райаном Бейдером остаётся в силе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуации.

Напомним, сегодня появились слухи, что Емельяненко стало плохо, а его бой на турнире Bellator 214 под угрозой срыва.

Матч Емельяненко — Бейдер пройдёт 26 января в рамках финала Гран-при тяжеловесов.

Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко. Финал Гран-при Bellator. LIVE
Последний Император в шаге от чемпионского пояса. Однако соперник не из лёгких.
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