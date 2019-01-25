У Емельяненко нет проблем со здоровьем, бой с Бейдером состоится

Здоровью российского MMA-тяжеловеса Фёдора Емельяненко ничего не угрожает. Его поединок с Райаном Бейдером остаётся в силе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к ситуации.



Напомним, сегодня появились слухи, что Емельяненко стало плохо, а его бой на турнире Bellator 214 под угрозой срыва.

Матч Емельяненко — Бейдер пройдёт 26 января в рамках финала Гран-при тяжеловесов.