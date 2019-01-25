Bellator хочет провести в 2019 году турнир в России

Президент MMA-организации Bellator Скотт Кокер заявил, что американский промоушен заинтересован в проведении турнира в России в 2019 году.



«Работаем над тем, чтобы провести турнир Bellator в России. Хотим сделать это в 2019-м. Мы сейчас обсуждаем такую возможность с представителями из Екатеринбурга», — приводит слова Скотта Кокера Sport24.

Напомним, что следующий турнир Bellator состоится завтра, 26 января, и станет для организации 214-м. В главном поединке вечера встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Райан Бейдер. Их бой станет финалом Гран-при тяжеловесов Bellator. Победитель этого матча станет не только победителем Гран-при, но и новым чемпионом промоушена в тяжёлой весовой категории.