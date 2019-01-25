Роузи может покинуть рестлинг и вернуться в MMA

Член Зала славы UFC Ронда Роузи в ближайшие несколько месяцев может покинуть рестлинг, об этом сообщает BJ Penn со ссылкой на журналиста Дейва Мельтцера.



Несмотря на недавнее завоевание титула чемпионки WWE среди женщин, Роузи может покинуть организацию после турнира Wrestlemania 35, который пройдёт 7 апреля.



После Wrestelmania 35 Ронда может как вернуться в MMA, так и полностью завершить профессиональную карьеру. Издание, впрочем, отмечает, что возвращение в MMA маловероятно. Кроме того американка может взять паузу, после чего подпишет очередной контракт с WWE.

31-летняя Роузи до перехода в смешанные единоборства занималась дзюдо. На Олимпийских играх в Пекине-2008 она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.