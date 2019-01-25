Балаев: бить человека для меня очень тяжело

Бывший чемпион АСВ Марат Балаев рассказал о подготовке к бою за титул чемпиона АСА с Салманом Жамалдаевым.

«Готовлюсь в Санкт-Петербурге, у меня тут два клуба, и многие хорошие бойцы приезжают ко мне. Поэтому недостатка в спарринг-партнёрах нет. Ударку подтягиваю Олега Малиновского. Ученики очень хорошо борются, можно отличного специалиста по грепплингу найти. Тут в Санкт-Петербурге — дом, жена, диета, врачи мои, это большой плюс. Сейчас пересмотрел подход к тренировкам, если раньше действовал по принципу «в голове не сдаваться, тело приплетётся», то сейчас понял, что это работает до определённого момента: если в голове не сдаваться, тело может по дороге сломаться. Сейчас стараюсь с умом тренироваться, вовремя восстанавливаться. Ещё важно разнообразие — в ММА если какой-то аспект хромает, то этим воспользуются. А мне нужно забежать на голову выше других, прыгнуть дальше во всех аспектах.



Наш бой с Салманом будет непростой. ММА — это прежде всего характер, у Салмана его с лихвой: он терпеливый, он прошёл не один пятираундовый бой, почти не проигрывал. Изначально он борец, значит, выносливость борцовская и функционалка у него хорошие. Думаю, получится яркий бой. Я очень жду его. Сейчас мне нужно вернуть пояс. После проигрыша были те, кто отвернулся, решил, что до этого мне просто везло. Хотя такие «титульники» пройти, какие были, тут дело не только в удаче. В последнем бою с Мачаевым я доказал, что не просто так снова на победную серию вышел. Заберу пояс, и к себе у меня никаких вопросов не возникнет.



У меня моральное превосходство над Салманом. Если у всех в голове 5-10 лет карьеры, у меня не так. Так что нужно собраться и потерпеть ещё чуть-чуть. В этом смысле мне хорошо. Стараюсь выжать всё, выложиться за те бои, сколько мне осталось боев. В клетке возраст соперника для меня роли не играет. Свой возраст я стёр из головы. Я всем рассказываю, что мне 26, и чувствую себя на 26 лет. Завершать карьеру я не планирую. Если идёт, значит нужно брать от этого всё возможное. Раз желание есть, не нужно лениться. А там посмотрим, как здоровье позволит.



Я полюбил ММА и восхищаюсь этим видом спорта, восхищаюсь пахотой, приёмами, понимаю, сколько сложных аспектов. Но это всего лишь мой способ заработать. Жизнь заставляет меня быть таким. Я сам по себе намного мягче человек. Мне приходится надевать маску и быть таким, какой я в клетке. Но это далеко не я. Я намного мягче, люблю людей, бить человека для меня очень тяжело».