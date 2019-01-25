Балаев: если Емельяненко подойдёт к бою с Бейдером в форме, то выиграет нокаутом

Российский боец лиги ACA Марат «Мотиватор» Балаев оценил шансы Фёдора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером в финале Гран-при тяжеловесов Bellator.

«Говорить, что Райан Бейдер хорошо борется, после боя с Митрионом нельзя. Митрион был просто мёртвый. Райан брал ногу, Митрион падал. С Фёдором так не получится.

Фёдор — подвижный и более резкий. Он не Митрион, в борьбе себя получше чувствует. Фёдор, когда был молодой, с серьёзными вольниками умудрялся оставаться на ногах, его бросали, он всё равно на ноги приземлялся. Исход боя будет зависеть от того, в какой форме подойдёт к бою Емельяненко. Если будет в форме, то выиграет, думаю, нокаутом. По крайней мере очень хочется в это верить», — цитирует Балаева Союз ММА России.

Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко. Финал Гран-при Bellator. LIVE