«Чемпионат» предлагает определить лучшего боксёра XXI века

«Чемпионат» предлагает своим читателям поучаствовать в опросе, который поможет определить лучшего боксёра XXI века по версии подписчиков сайта в социальных сетях. Голосование проводится в официальной группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».

Своеобразный баттл подразумевает групповой турнир (4 группы), из которого в стадию плей-офф (с ¼ финала) попадут по два лучших боксёра из каждой группы. Предлагаем активнее поддерживать своих любимых спортсменов.

В первую группу боксёров вошли экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю, бывший чемпион в четырёх весах Роман Гонсалес, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Шейн Мозли, бывший чемпион в двух дивизионах Рикки Хаттон, а также действующий чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».