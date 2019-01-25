12-летний ребёнок застрелил американского боксёра

Трагическое происшествие случилось в американском городке Ювалде (штат Техас). 24-летний профессиональный боксёр Джон Ванметер (2-4-1) был застрелен в собственном доме.

Спортсмен вместе со своей девушкой находился у себя дома. Услышав, как кто-то пытается вломиться в помещение, Ванметер пошёл выяснять, что происходит, в то же время девушка боксёра вызвала полицию. Представители правоохранительных органов, прибыв на место преступления, увидели лежащего Ванметера с огнестрельным ранением головы. Он был доставлен в больницу, но медики констатировали его смерть.

Позже по делу был задержан 12-летний ребёнок, которого опознали свидетели происшествия, сообщает BoxingScene. Малолетний преступник был доставлен в органы по делам несовершеннолетних. По законам штата Техас подозреваемому грозит до 40 лет лишения свободы.