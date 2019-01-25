Ф. Емельяненко оказался тяжелее Бейдера

26 января в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 214. Главным его событием станет финал Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором встретятся Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер.



В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин оказался тяжелее соперника, показав на весах 107,1 кг, в то время как вес Райана Бейдера составил 103,3 кг.



Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

Ранним утром 25 января появилась информация о том, что проведение финала Гран-при находится под угрозой срыва из-за состояния здоровья россиянина, но вскоре слухи были опровергнуты самим Емельяненко.