Турман оказался тяжелее Х. Лопеса

26 января на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится вечер профессионального бокса. Главным его событием станет поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Китом Турманом, который обладает этим поясом, и претендентом в лице Хосесито Лопеса.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Турман оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 66,5 кг. Вес Лопеса составил 66,4 кг. Эта встреча станет для Турмана первой с марта 2017 года, когда он победил Дэнни Гарсию. На протяжении почти двух лет боксёр боролся с травмами.

На турнире в Бруклине состоится также интригующее противостояние в супертяжёлом весе. Экс-претендент на титул чемпиона мира Джеральд Вашингтон сразится с польским проспектом Адамом Ковнацки. В канун поединка последний оказался тяжелее соперника на 7 кг. Вес Ковнацки составил 117,3 кг, а Вашингтон показал на весах 110,3 кг.