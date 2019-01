Адриано Мораес стал чемпионом ONE Championship в наилегчайшем весе

Бразильский боец ONE Championship Адриано Мораес одержал победу над соотечественником, Джехе Эустакио, и завоевал титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе.



Для определения победителя потребовалось пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Мораесу единогласным решением. Поединок этих бойцов стал вторым подряд в промоушене — 23 июня 2018 года они встречались в титульном поединке, и тогда победа досталась раздельным решением судей Эустакио.



В соглавном поединке турнира One Championship — Hero's Ascent Лауэн Тайнанес в четвертьфинале Гран-при ONE в лёгком весе победил техническим нокаутом в первом раунде Гонорио Банарио.



One Championship — Hero's Ascent. Основной кард.



Адриано Мораес — Джехе Эустакио — победа Мораеса единогасным решением судей

Лауэн Тайнанес — Гонорио Банарио — победа Тайнанеса техническим нокаутом в первом раунде

Дэнни Кингад — Татсумитсу Вада — победа Кингада единогласным решением судей

Рейньер де Риддер — Фан Ронг — победа де Риддера приёмом в первом раунде.