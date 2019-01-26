Эдриена Бронера вновь могут арестовать

Бывший обладатель титулов в четырёх дивизионах Эдриен Бронер оказался в центре очередного скандала, сообщает TMZ. Суд американского штата Флорида выдал ордер на арест экс-чемпиона мира из-за очередной неявки Бронера на судебное слушание по делу о нарушении им правил дорожного движения.



Судебный процесс против Эдриена Бронера начался в декабре 2017 года. Спортсмен обвиняется в вождении автомобиля без водительских прав, превышении скорости и отсутствии страховки. После этого он уже прогуливал судебные слушания, из-за чего был арестован в июле 2018 года.



В конце 2018 года в прессе появилась информация, что ювелирная компания предъявила 29-летнему американскому боксёру иск в размере $ 1,15 млн за неоплаченные счета на покупку украшений.