Ландо Ванната вернётся в октагон на турнире UFC 234

Американский боец UFC Ландо Ванната вернётся в октагон 9 февраля на турнире UFC 234 в Мельбурне, сообщает MMAFighting. Соперником Ваннаты станет бразильский боец Маркос Мариано.



Ванната является обладателем своеобразного рекорда в UFC: в последних четырёх поединках он потерпел два поражения и дважды свёл бой вничью. В последний раз в октагон он выходил на турнире UFC 230 3 ноября 2018 года и вничью завершил поединок с Мэттом Фриволой.



Для Маркоса Мариано этот поединок станет первым в UFC. В последний раз в клетку он выходил 27 октября 2018 года на турнире Adventure Fighters Tournament 15. На счету Мариано 10 поединков в профессиональных ММА, в которых он одержал 6 побед и четырежды проиграл.