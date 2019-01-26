Кевин Ли: в UFC мне предлагали бой с Дарреном Тиллом

Боец UFC Кевин Ли сказал, что организация предлагала ему перейти в полусредний вес.



«В UFC предложили провести бой с Дарреном Тиллом в главном событии турнира в Лондоне. Думаю, они просто пытались выдавить меня из лёгкого веса. Сразу после поражения от Яквинты у меня спросили, не хочу ли перейти в полусредний вес. Но мне это неинтересно. Я начинал в лёгком весе, и именно там собираюсь завоевать чемпионский пояс.



Меня впечатлил последний бой Грегора Гиллеспи. Я определённо хочу боя с ним. Я отправил ему предложение и жду ответа. Он умеет драться. Я был настроен скептически по отношению к нему, но он показал себя в бою с Янси Медейросом. Теперь всё зависит от того, хочет ли он боя со мной», — приводит слова Кевина Ли MMAJunkie.