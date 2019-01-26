Крылов: у Бейдера больше шансов, но болеть за Емельяненко буду очень сильно

Российский боец UFC Никита Крылов прокомментировал предстоящий бой Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера, который пройдёт в финале Гран-при тяжеловесов Bellator.



«Больше всего нравится смотреть такие бои, где тот, за кого болею, не фаворит.



Про это надо сказать отдельно. Сложно писать о Федоре. Если говоришь, что у него больше шансов, то принижаешь уровень его оппозиции. Если говоришь, что его соперник, с большей вероятностью, выиграет, то будто не веришь в Фёдора. Думаю, у Бэйдера шансов больше, но буду болеть очень сильно и еще сильнее радоваться, если Федор выиграет. Пусть у него все сложится», — написал в своём «инстаграме» Никита Крылов.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдора Емельяненко и Райана Бейдера.