Маккарти: я бы не стал останавливать бой Сехудо и Диллашоу

Известный рефери Джон Маккарти подчеркнул, что поединок Генри Сехудо и Ти Джея Диллашоу был остановлен слишком рано.



«Я бы не стал останавливать бой Генри Сехудо и Ти Джей Диллашоу. Это был не тот бой, в котором бойцы просто решили собраться и подраться. Это не просто поединок двух безымянных бойцов. Они оба поработали над основой, стали чемпионами и встретились, чтобы доказать каждый свою философию. Один хотел защитить титул, а второй — показать, что первый не так хорош.



Да, Сехудо смог потрясти Диллашоу. Но рефери должен был помнить, что они оба — чемпионы. Диллашоу схватил Сехудо за ногу. Он пытался восстановиться, ему стоило дать такой шанс, потому что у него был полный бак топлива. Он не был избит на протяжении нескольких раундов и не был уставшим», — приводит слова Маккарти BJPenn.