Тейт: продержалась против Нуньес дольше, чем Сайборг и Роузи вместе взятые

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт высоко оценила уровень ударной подготовки бывшей соперницы, Аманды Нуньес.



«Я говорила, если Крис Сайборг не будет следить за правой рукой Аманды Нуньес, если она не будет уважать тот факт, что Аманда Нуньес достаточно сильна, чтобы её нокаутировать, то у Крис Сайборг будут большие проблемы. Я сказала, что Крис нужна стратегия. Но она никогда не использовала стратегические ходы в боях.



Простой удар Аманды Нуньес с правой руки даёт ощущение, будто тебя сбил грузовик. Я не понимала, где нахожусь, на протяжении половины боя с Нуньес. Однако, думаю, стоит записать в резюме, что я продержалась в бою с Амандой дольше, чем Крис Сайборг и Ронда Роузи вместе взятые», — приводит слова Миши Тейт MMAJunkie.