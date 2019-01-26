Мир: бой Емельяненко с Сонненом подарил Бейдеру уверенность

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнк Мир поделился ожиданиями от финального поединка Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором встретятся Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер. Американец дал понять, что фаворитом этого боя считает Бейдера.

«У Бейдера лучше борьба и контроль на земле. А Фёдор — быстрее, и его шанс — точное попадание в стойке. Бой Емельяненко с Сонненом наверняка подарил Райану уверенность в своём плане, ведь, если он хоть раз повалит Фёдора, как это делал Чейл, всё может закончиться быстро. У него отличный граунд-энд-паунд.

Не забывайте, что деньки Pride далеко позади, поэтому судьи стараются останавливать бои, на мой взгляд, даже раньше, чем требуется. По крайней мере иногда. Так что, если у Фёдора возникнут проблемы, рефери в клетке не позволит ему проявить мужество в полной мере", — сказал Мир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию поединка финала Гран-при Bellator Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.