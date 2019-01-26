Анкалаев получил нового соперника на турнире UFC в Праге

23 февраля в Праге (Чехия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 145. На турнире ожидается выступление российского бойца Магомеда Анкалаева. Предполагалось, что он встретится с сербским спортсменом Дарко Стошичем, но последний вынужден был сняться с турнира из-за травмы.

Тем не менее Анкалаев всё же проведёт третий поединок в карьере в UFC. Магомеду подобрали нового соперника. Им станет дебютант UFC, бразилец Клидсон Абреу, сообщает MMA Fighting. Всего в MMA Абреу провёл 16 поединков и в 14 из них победил. В его послужном списке значатся победы над Вадимом Немковым и Антоном Вязигином.

Напомним, что главным событием турнира UFC в Праге станет бой Яна Блаховича и Тьяго Силвы.