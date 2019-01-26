Стивенсон впервые пошёл после выхода из комы

1 декабря в Квебеке состоялся титульный поединок в полутяжёлом весе, в котором встретились Адонис Стивенсон и Александр Гвоздик. Досрочную победу одержал украинец. После поражения нокаутом Стивенсон был госпитализирован. В лечебном учреждении у него было диагностировано кровоизлияние в мозг, после чего канадца ввели в состояние искусственной комы. В таком состоянии спортсмен пробыл несколько недель.

Возлюбленная Стивенсона Сиси Год постоянно сообщала прессе о состоянии его здоровья. Именно от неё поступала информация о пробуждении Адониса и первых успехах на пути реабилитации. Сегодня же, 26 января, Год рассказала, что Стивенсон сделал первые шаги после тяжёлой травмы, сообщает Boxingnews24.

Также она добавила, что Стивенсон уже общается с членами семьи, ближайшим окружением, а также с медицинским персоналом.