Х. Рамирес хочет получить бои с Биволом и Гвоздиком

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес признался, что задумывается о переходе в полутяжёлый вес. По словам мексиканца, в этой весовой категории приоритетными для него будут бои с Дмитрием Биволом и Александром Гвоздиком.

«Я думаю о том, чтобы перейти в полутяжёлый вес. Если я не получу поединка с Саулем Альваресом или Геннадием Головкиным, то готов это сделать уже в следующем бою. Я готов встретиться с любым чемпионом полутяжёлого веса, это хороший вызов.

Я уже раньше спарринговал с Гвоздиком и Биволом. Это крепкие ребята с хорошими навыками, я бы хотел с ними встретиться и забрать их пояса. Бивол и Гвоздик интересуют меня больше всего, это классные бойцы», — рассказал мексиканец в интервью, размещённом на канале Fino Boxing в YouTube.