Расселл в июле намерен получить объединительный бой с Санта Крусом

Чемпион мира в полулёгком весе (до 57,2 кг) по версии WBC Гэри Расселл-младший хочет получить объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBA Лео Санта Крусом.

«Лео Санта Крус намерен провести поединок в феврале. Я собираюсь вернуться на ринг в апреле. После этого у нас будет достаточно времени, чтобы организовать бой. Я буду держать себя в форме. Возможно, нам удастся договориться о проведении встречи в июле», — приводит слова американца Boxingnews24.

Лео Санта Крус проведёт следующий поединок 16 февраля. Его соперником станет малоизвестный боксёр Рафаэль Ривера, и это будет уже шестая защита титула Санта Крусом. Что касается Расселла, то американец ещё не определился со следующим соперником. Минувший бой он провёл в мае 2018 года, победив Джозефа Диаса.