Хан надеется, что победа над Кроуфордом поможет ему попасть в список P4P

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан рассказал, почему он принял решение сразиться с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Теренсом Кроуфордом, а не экс-чемпионом мира Келлом Бруком.

«В первую очередь я выбрал этот бой, потому что у Теренса есть пояс чемпиона мира. Во-вторых, он один из лучших в рейтинге P4P и победа над ним выведет меня на новый уровень. Хочу победить, потому что хочу быть лучшим в мире. Всегда мечтал стать чемпионом, который входит в список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Люди говорят, что я принял бой с Кроуфордом ради денег или чтобы просто похвастать ещё одним титульным боем. Но я иду за победой. Никогда не выхожу на ринг просто за деньгами. Я заработал достаточно, но у меня есть в боксе незаконченное дело», — приводит слова Хана World Boxing News.