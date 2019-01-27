Турман раздельным решением судей победил Х. Лопеса

В ночь на 27 января мск на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоялся вечер профессионального бокса. Главным его событием стал поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе между Китом Турманом, который обладает этим поясом, и претендентом в лице Хосесито Лопеса.

Поединок длился все отведённые дистанцией 12 раундов, Турман победил раздельным решением — двое судей отдали победу ему, один арбитр признал бой ничейным.

Эта встреча стала для Турмана первой с марта 2017 года, когда он победил Дэнни Гарсию. На протяжении почти двух лет боксёр боролся с травмами.

На счету непобеждённого Турмана 29 побед (22 — нокаутом). В активе 34-летнего Лопеса теперь 36 побед (19 нокаутом) и восемь поражений.