Бейдер: для меня было большой честью драться с таким соперником, как Емельяненко

Боец смешанного стиля Райан Бейдер поделился впечатлениями от победы над россиянином Фёдором Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

Бой состоялся сегодня, 27 января мск, в Инглвуде (штат Калифорния, США) и завершился уверенной победой Бейдера нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда.

«Для меня было большой честью драться с таким соперником. Знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времён. В итоге удалось от всего абстрагироваться.

Понял, что хорошо попал по нему, после чего пошел за ним, чтобы добить. Мы прорабатывали такие варианты в тренировочном лагере. Главное, теперь я чемпион в двух весовых категориях. Разумеется, планирую защищать эти пояса», — приводит слова Бейдера ТАСС.