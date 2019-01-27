Мунгуйя победил Т. Иноуэ и защитил титул по версии WBO

В ночь с 26 на 27 января мск в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным его событием стал титульный поединок в первом среднем весе, в котором встретились чемпион мира по версии WBO Хайме Мунгуйя и Такеши Иноуэ.

Японец агрессивно начал поединок и старался работать первым номером. Несколько раундов у мексиканца ушло, чтобы адаптироваться к такой манере соперника. Но уже с третьего раунда Хайме начал перехватывать инициативу. В середине боя Иноуэ ещё пытался вести с соперником равный бой, но в заключительных раундах преимущество Мунгуйя было тотальным.

По итогам 12 раундов Хайме получил победу единогласным решением судей — 120:108, 120:108 и 119:109. Это была уже третья защита титула в исполнении Мунгуйя.