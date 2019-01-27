Емельяненко не вышел на пресс-конференцию после поражения от Бейдера

Ранним утром 27 января мск в Инглвуде (штат Калифорния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 214. Главным его событием стал финальный поединок Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором Фёдор Емельяненко досрочно проиграл Райану Бейдеру. Россиянин продержался в клетке менее одной минуты.

После завершения турнира была проведена традиционная пресс-конференция. Фёдор Емельяненко на ней не появился. Отметим, что после поражения нокаутом в 2017 году на турнире Bellator 180 от Мэтта Митриона Емельяненко участвовал в пресс-конференции.

Неудача в бою с Бейдером стала для Фёдора второй за последние полтора года. За профессиональную карьеру он потерпел 6 поражений, и все они были досрочными.