Орловский написал эмоциональный пост о «хрустальной бороде» Емельяненко

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский эмоционально отреагировал на поражение Фёдора Емельяненко в финальном поединке Гран-при Bellator от Райана Бейдера. Боец выложил пост на своей официальной странице в «Инстаграме», суть которого сводилась к критике экспертов, которые отрицали наличие проблем Емельяненко с умением держать удар.

«Ау, эксперты! Что, у Емели борода хрустальная? Как же так?» — написал Орловский, сопроводив пост многочисленными смайлами, а также добавив фото и видео нокаута.

Напомним, в 2009 году Фёдор Емельяненко и Андрей Орловский провели дуэль. Тогда Емельяненко нокаутировал соперника уже в первом раунде. На данный момент карьера Орловского также находится на спаде, в последних 10 поединках в UFC он проиграл 8 раз.