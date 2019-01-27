Абдулманап Нурмагомедов: было бы красиво организовать бой Фёдора с Крокопом

Отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поделился мнением о поражении Фёдора Емельяненко от Райана Бейдера в финальном поединке Гран-при Bellator. А также высказался о дальнейшей карьере россиянина.

«Сожалею, что так получилось. Все мы ждали победы Фёдора. Возможно, это был просто случай — одно точное попадание, которое решило исход боя. Я и раньше говорил, что Фёдору будет тяжело в бою с Бейдером. Но очень хотелось, чтобы он выиграл этот финал. Нам очень не хватало чемпиона в Bellator. А тут он мог победить сразу и в турнире. Это было бы отличным завершением карьеры.

Не могу сказать, были ли какие-то проблемы со здоровьем у Фёдора, потому что не знаю ситуацию изнутри. Но думаю, всё-таки он был не в лучшей форме. Стоит ли ему завершать карьеру? Всё зависит от здоровья и решения, которое примет команда. Он ведь не один. Было бы красиво — организовать его бой с Мирко Крокопом. Этот поединок надо делать в России», — сказал Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.