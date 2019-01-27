Вартанян: тренерский штаб Фёдора недооценил Бейдера

Экс-чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян считает, что поражение Фёдора Емельяненко в финальном поединке Гран-при Bellator от Райана Бейдера было обусловлено тем, что команда россиянина недооценила соперника.

«Мне кажется, это недоработка штаба Фёдора. Бэйдер очень часто бьёт именно так. Необходимо было держать правую руку выше на защите. Это просто недооценка соперника. Не показалось, что Фёдор был не в своей тарелке. В последнее время он всегда такой. Просто это уже возраст.

Что делать Фёдору дальше, должен решать только он. Это его дальнейший выбор и карьера. Хотелось бы мне, чтобы он продолжал? Мне бы хотелось, чтобы он побеждал», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.