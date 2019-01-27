Василевский: у Фёдора не было концентрации, считаю, произошла случайность

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский призвал не драматизировать историю с поражением Фёдора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator, списав неудачу на случайность.

«Так бывает, у меня тоже так было. Дело не в физическом состоянии, не в возрасте, не в том, что он руки не так держал, и так далее. Не пропусти Фёдор этого удара, бой мог сложиться по-другому. Не факт, что он его выиграл бы. Скорее всего нет. Но это было бы более конкурентно. Возможно, Фёдор поддался психологическому давлению. Многие сгущали краски, будто провожали его в последний путь. Может, это повлияло на него, и он перегорел.

Концентрации внимания почему-то не было. Считаю, произошла случайность. Сейчас не надо драматизировать. Мы не проиграли войну. Если у Фёдора есть желание, можно ещё подраться. Его все любят, все на него смотрят. Я приму любое его решение», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.