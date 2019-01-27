Фрейре: Фёдор всегда будет легендой, он величайший боец всех времён

Чемпион Bellator в полулёгком весе Патрисиу Фрейре поделился мыслями о поражении Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator от Райана Бейдера, отметив, что эта неудача не скажется на наследии россиянина.

«Фёдор — легенда, и он всегда будет легендарным. Это поражение ничего не значит для его наследия. Он величайший боец всех времён. Мы любим тебя», — написал бразилец на своей официальной странице в социальной сети в «Твиттере».

Ранним утром 27 января мск Фёдор Емельяненко менее чем за одну минуту проиграл Райану Бейдеру. Это поражение стало для россиянина вторым за полтора года. В июне 2017 года он также нокаутом проиграл Мэтту Митриону. После поражения Емельяненко не появился на пресс-конференции.