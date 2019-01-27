Турман: я говорил, вы не увидите мою лучшую версию

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман поделился впечатлениями от победы над Хосесито Лопесом. Турман признал, что бой с Лопесом был не самым лучшим в его карьере, но подчеркнул, что предупреждал об этом заранее.

«У Лопеса очень крепкая голова. Но, в любом случае, я предупреждал, что сегодня вы не увидите мою лучшую версию. Как бы то ни было, вы все увидели выступление мирового уровня», — приводит слова Турмана BoxingScene.

В ночь на 27 января мск Кит Турман на вечере профессионального бокса в Нью-Йорке решением большинства судей одержал победу в бою с Хосесито Лопесом. Этот поединок стал для Турмана первым почти за два года. Всё время простоя Кит боролся с травмами.