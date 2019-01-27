Емельяненко после боя с Бейдером наложили 9 швов

Ранним утром 27 января мск в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся финальный поединок Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором Фёдор Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.

После завершения встречи россиянин не явился на пресс-конференцию, что стало неожиданностью. По словам представителя Емельяненко, после окончания боя с Бейдером Фёдор не столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, тем не менее бойцу было наложено 9 швов.

«Фёдору не потребовалась медицинская помощь, поскольку серьёзных травм он не получил. Ему наложили девять швов сразу после боя в связи с рассечением», — приводит слова представителя команды Емельяненко ТАСС.

Напомним, поражение от Бейдера стало для Емельяненко вторым за полтора года.