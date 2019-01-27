Уайлдер-младший проиграл нокаутом джорнимену

В ночь с 26 на 27 января мск в Нью-Йорке состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча в полусреднем весе Кита Турмана и Хосесито Лопеса. В андеркарде этого боя выступил младший брат чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера — Марселлос Уайлдер.

29-летний спортсмен выступает в первом тяжёлом весе. Для него это был четвёртый выход на профессиональный ринг. Соперником Уайлдера-младшего стал джорнимен Уильямс Дитс (6-12, 3 КО). Марселлос уверенно вёл поединок, имея явное превосходство. В заключительном, четвёртом раунде встречи Уалйлдер-младший слишком опрометчиво пошёл вперёд и нарвался на жёсткую атаку Дитса, которая и принесла тому досрочную победу.

Поражение стало первым в карьере Уайлдера-младшего.