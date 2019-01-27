Валуев: стоит ли Емельяненко завершать карьеру? Я бы сделал это раньше

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился впечатлениями от поражения Фёдора Емельяненко в финальном поединке Гран-при Bellator с Райаном Бейдером. Валуев дал понять, что Емельяненко лучше завершить профессиональную карьеру.

«Так и думал, что Фёдор проиграет. Смотрел соперника — скорость выше, тут ещё и в силу возраста можно отнести поражение. Емельяненко стоит заканчивать? Человек принимает решение сам, но я бы сделал это раньше. Фёдора мы только поддерживаем, он мужественный человек, этого не отнимешь. То, что он сделал попытку с определенным риском, это было ясно, не выбирал себе каких-то мешков, а выходил всегда против серьёзных соперников.

Это спорт, нужно понимать, что можешь как выиграть, так и проиграть. Не надо готовить себя к этому, но нужно всегда понимать, что поражение может случиться и с тобой, как и с любым другим", — приводит слова Валуева Sport24.