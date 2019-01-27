Кевин Ли: Хабиб точно победит Фергюсона

Боец UFC Кевин Ли поделился ожиданиями от потенциального поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.



«Я не понимаю, что среди претендентов на титул в лёгком весе делает Датсин Порье. Он может побить любого из верхушки рейтинга, но я не вижу его претендентом. И уж точно не вижу его потенциальной победы над Хабибом. Дастин может побить разве что сегодняшнего Тони Фергюсона. В последнем бою Тони был не похож на себя прежнего, так что думаю, что Хабиб смог бы его измотать. Сложно сказать о досрочной победе, но Хабиб точно победит Фергюсона.



Я не считаю, что Хабиб лучше в борьбе. Тони недооценён. Побеждать Хабиба нужно, постоянно меняя позицию. Этот бой должен состояться со спортивной точки зрения. Бой Хабиба и Фергюсона должен стать следующим», — приводит слова Кевина Ли MMAJunkie.