Соннен — Бейдеру: всё ещё планирую забрать твой пояс!

Полуфиналист Гран-при Bellator Чейл Соннен вызвал на бой победителя турнира Райана Бейдера.



«Три левых хука — и начнём бой. Я всё ещё планирую забрать твой пояс, Бейдер!» — написал в своём «твиттере» Чейл Соннен.



Напомним, что финальный поединок Гран-при Bellator на турнире Bellator 214 завершился уверенной победой Бейдера нокаутом уже на первых секундах первого раунда.



Напомним, на пути к финалу Фёдор Емельяненко одержал досрочные победы над экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром и экс-претендентом на титул чемпиона UFC Чейлом Сонненом.



Что касается Бейдера, то американец в четвертьфинале Гран-при нокаутировал Кинг Мо Лаваля, а в полуфинале единогласным решением судей победил Мэтта Митриона.



«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Райан Бэйдер.