Уоррен: у нас нет проблемы с разделением гонораров Фьюри и Уайлдера

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, как проходят переговоры о реванше между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Напомним, что первый их бой завершился вничью.



«Я не думаю, что у нас есть проблемы с принципом разделения гонорара между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Мы спокойны в этом вопросе. Да, есть некоторые вещи, которые нам предстоит урегулировать, но переговоры проходят очень позитивно, так что мы должны обо всём договориться.



Мы ведём дела так, как и должны в двустороннем порядке. Я более чем уверен, что в ближайшем будущем мы дойдём до той стадии, когда сможем анаонсировать предстоящий реванш Фьюри и Уайлдера», — приводит слова Фрэнка Уоррена BoxingScene.