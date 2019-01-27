Х. Лопес: если Турман номер один в полусреднем весе, то я в пятёрке сильнейших

Боксёр Хосесито Лопес прокомментировал своё поражение в бою с Китом Турманом.



«Я считаю, что очень неплохо показал себя в поединке. Я смог попасть в седьмом арунде, потрясти Турмана, много раз попадал по нему. Но я разочарован тем, что не смог попасть по нему достаточно сильно, чтобы нокаутировать. Что ж, если Турман номер один в полусреднем весе, то я должен быть в пятёрке сильнейших», — приводит слова Хосесито Лопеса BoxingScene.



Поединок длился все отведённые дистанцией 12 раундов, Турман победил раздельным решением — двое судей отдали победу ему, один арбитр признал бой ничейным.

Эта встреча стала для Турмана первой с марта 2017 года, когда он победил Дэнни Гарсию. На протяжении почти двух лет боксёр боролся с травмами.



На счету непобеждённого Турмана 29 побед (22 — нокаутом). В активе 34-летнего Лопеса теперь 36 побед (19 нокаутом) и восемь поражений.