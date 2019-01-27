Емельяненко: чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое

Ранним утром 27 января мск в Инглвуде (штат Калифорния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 214. Главным его событием стал финальный поединок Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором Фёдор Емельяненко досрочно проиграл Райану Бейдеру. Россиянин продержался в клетке менее одной минуты.



Емельяненко дал первый комментарий после поражения, отметив, что получил небольшое рассечение и поблагодарив болельщиков за поддержку.



«После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом неглубокое, мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель всё заживет. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На всё воля Божья», — написал в своём «инстаграме» Фёдор Емельяненко.