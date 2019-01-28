Турман: готов подраться с Пакьяо даже на Филиппинах

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Кит Турман прокомментировал свою победу над Хосесито Лопесом.



«Я хорошо себя чувствую. Это был красивый бой. Скорее всего, на фоне этого, я однозначно принял бы бой с Мэнни пакьяо в этом году. Может быть в Бруклине, в Вегасе, где Мэнни сам захочет. Я готов подраться с ним даже на Филиппинах. В любом случае, я вернусь на ринг в этом году», — приводит слова Кита турмана BoxingScene.



Поединок длился все отведённые дистанцией 12 раундов, Турман победил раздельным решением — двое судей отдали победу ему, один арбитр признал бой ничейным.



Эта встреча стала для Турмана первой с марта 2017 года, когда он победил Дэнни Гарсию. На протяжении почти двух лет боксёр боролся с травмами.



На счету непобеждённого Турмана 29 побед (22 — нокаутом). В активе 34-летнего Лопеса теперь 36 побед (19 нокаутом) и восемь поражений.