Ян: Фёдор многое сделал для смешанных единоборств, но пришло время их оставить

Боец UFC Пётр Ян поделился впечатлениями от поражения Фёдора Емельяненко в финальном поединке Гран-при Bellator с Райаном Бейдером.

«Фёдор был немного зажат. Чтобы раскрепоститься, нужно было нанести пару ударов, но он даже не успел этого сделать. Бейдер обманул Емельяненко. Федя ждал от него проход в ноги, Райан показал его, а потом неожиданно нанёс очень мощный удар. Всё это очень детально видно на замедленном повторе.

Фёдору Владимировичу пора уже завязывать с боями. Все великие когда-то проигрывали и уходили — это естественно в спорте. Когда ты сыт, нужно оставлять это дело. Появляются молодые, голодные и более опасные бойцы. Емельяненко многое сделал для смешанных единоборств, но пришло время их оставить», — приводят слова Яна «Известия».

Ранним утром 27 января мск Фёдор Емельяненко менее чем за одну минуту проиграл Райану Бейдеру. Это поражение стало для россиянина вторым за полтора года. В июне 2017 года он также нокаутом проиграл Мэтту Митриону.