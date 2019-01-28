Шестаков: с удовольствием посмотрел бы ещё не один поединок Емельяненко

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился впечатлениями от поражения Фёдора Емельяненко в финальном поединке Гран-при Bellator с Райаном Бейдером.

«Считаю, что американский спортсмен переиграл Фёдора тактически. Думаю, Емельяненко могли ввести в заблуждение многочисленные интервью экспертов, которые в один голос твердили, что Бейдер в первую очередь борец и будет стремиться уйти в ноги. С самого начала поединка было видно, что Фёдор держит дистанцию и ищет возможность нанести точный удар, но Райан сработал агрессивно в стойке, что, вероятно, стало неожиданностью для Емельяненко. На мой взгляд, бой должен был сложиться ровно наоборот. Но в смешанных единоборствах такое бывает.

Дальнейшая карьера Емельяненко? Решение может принять только сам Фёдор. Он уже в солидном возрасте, и с каждым годом ему становится всё сложнее готовиться к боям и восстанавливаться после них. Любое поражение, а тем более нокаутом, может быть для него опасным. С другой стороны, Емельяненко — это живая легенда единоборств, я бы с удовольствием посмотрел ещё и не один его поединок. Но самое главное, чтобы это было не в ущерб здоровью», — приводят слова Шестакова «Известия».

Ранним утром 27 января мск Фёдор Емельяненко менее чем за одну минуту проиграл Райану Бейдеру. Это поражение стало для россиянина вторым за полтора года. В июне 2017 года он также нокаутом проиграл Мэтту Митриону.