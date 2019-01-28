Тренер Емельяненко: думаю, Фёдор завершит карьеру

Тренер российского MMA-тяжеловеса Фёдора Емельяненко Питер Тайссе заявил, что его подопечный подошёл к поединку с Райаном Бейдером не в лучшей форме, а также отметил, что боец, скорее всего, завершит карьеру.

Напомним, в минувшее воскресенье 42-летний Емельяненко проиграл американцу Бейдеру техническом нокаутом в первом раунде. Поединок проходил на турнире Bellator 214 в Инглвуде. На кону стояли пояс Гран-при и чемпионский пояс тяжёлого дивизиона организации Bellator.

«У Фёдора травмировано плечо и колено. У него накопились проблемы со здоровьем. И за неделю до завершения сборов в Голландии он заболел. Думаю, Фёдор завершит карьеру», — приводит слова Тайссе ТАСС.

Теперь на счету Емельяненко в MMA 45 боёв: 38 побед, 6 поражений, один бой признан несостоявшимся.