Бейдер: я предвидел такую победу над Емельяненко

Чемпион Bellator в тяжёлом и полутяжёлом весах Райан Бейдер прокомментировал победу техническим нокаутом в первом раунде над Фёдором Емельяненко в финале Гран-при Bellator.

«Знаете что? Я предвидел такую победу. Можете спросить мою команду, мы очень много работали над этим ударом. Я знал, что этот хук решит исход поединка. Его ударов правой не видно, потому что он держит руку на уровне бедра, когда выбрасывает их. Но, используя такую технику, он сильно открывается. Мы также полагали, что он будет опасаться моей борьбы, и благодаря этому мне будет проще наносить удары в голову. Посмотрите любое видео, снятое перед боем, вы увидите, что мы постоянно отрабатывали этот хук.



Если бы вы в самом начале моей карьеры спросили, с кем я мечтаю подраться, я бы ответил: «С Фёдором». Вокруг него есть эта мистическая аура. И посмотрите, что он сделал, участвуя в этом турнире — финишировал двух жёстких парней в первом же раунде. Снимаю шляпу перед ним. Он пришёл в Bellator и добрался до финала турнира, в котором участвовали настоящие убийцы. Так что для меня было большой честью стать частью его истории, и сейчас я рад, что поединок с ним станет частью истории моей», — цитирует Бейдера MMA Fighting.