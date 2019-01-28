Хорн: хотел бы побить Пакьяо снова, чтобы доказать свою точку зрения

Австралийский боксёр Джефф Хорн хочет провести реванш с филиппинцем Мэнни Пакьяо, обладающим на данный момент поясом WBA полусреднего дивизиона.

Их первый бой состоялся в Брисбене в июле 2017 года, и решением судей победу одержал Хорн, который и завоевал титул WBO в полусреднем весе. Справедливость этого судейского решения вызвала множество дискуссий.

«Я бы хотел сделать это снова. Судейское решение в первом бою с Мэнни вызвало много споров, и я хотел бы побить его вновь, чтобы доказать свою точку зрения. Он легенда бокса, но я считаю, что у меня неудобный стиль бокса, к которому он не может приспособиться», — цитирует Хорна BoxingScene.

Промоутер Хорна Дин Лонерган также выступил с идеей о реванше Джеффа с Пакьяо.