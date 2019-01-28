Актёр Деревянко — Емельяненко: просто годы берут своё… к сожалению

Киноактёр Павел Деревянко прокомментировал поражение российского MMA-тяжеловеса Фёдора Емельяненко в бою с американцем Райаном Бейдером.

Деревянко, как и дрессировщики братья Запашные, был в составе команды Емельяненко во время пребывания бойца в США перед боем с Бейдером. Фёдор проиграл Райану техническом нокаутом в первом раунде. Поединок проходил на турнире Bellator 214. На кону стояли пояс Гран-при и чемпионский пояс тяжёлого дивизиона организации Bellator.

«Фёдор, дорогой! Для меня и для многих других ты навсегда будешь Последний Император. Просто годы берут своё… к сожалению. Огромная честь для меня быть рядом с тобой эти 10 дней подготовки к бою! Люблю тебя друг мой. Емельяненко — навсегда!» — написал Деревянко в «Инстаграме».