Сильвериу победил Агуева и другие результаты АСА 91

Бразильский боец ММА Элиас Сильвериу единогласным решением судей победил россиянина Арби Агуева. Этот поединок возглавлял прошедший в минувшую субботу турнир АСА 91 в Грозном.

«27-летний Агуев начал бой с жёстких попаданий правой в голову, забрав полностью первый раунд, несмотря на встречные джебы и тейкдаун Сильвериу. Но во втором раунде после того, как бразилец потряс его точным попаданием правой в голову, Арби ослабил «железную хватку». В решающем третьем раунде Сильверио с новой энергией стал хлёстко атаковать, оказавшись точнее в откровенных разменах ударами. После попадания ногой с разворота бразилец перевёл бой в партер, заставив россиянина потратить последние силы на оборонительные действия», — говорится в пресс-релизе ACA.



Всего в рамках турнира прошло 20 боёв, 6 из них закончились досрочно:

до 77 кг: Беслан Исаев одержал победу техническим нокаутом над Иваном Бондарем;

до 84 кг: Байсангур Вахитов одержал победу решением судей над Алексеем Ефремовым;

до 84 кг: Бретт Купер одержал победу решением судей над Азаматом Амаговым;

до 70 кг: Иманали Гамзатханов одержал победу решением судей над Даудом Шайхаевым;

до 66 кг: Фелипе Фроес одержал победу техническим нокаутом над Сайфуллой Джабраиловым;

до 57 кг: Мурад Зейнулабидов одержал победу нокаутом над Русланом Абильтаровым;

до 93 кг: Насрудин Насрудинов одержал победу техническим нокаутом над Расулом Сайтхожаевым;

до 57 кг: Имран Букуев одержал победу решением судей над Дарреном Мима;

до 61 кг: Мурад Каламов одержал победу над Даниелем Густаво Сантсосом решением судей;

до 84 кг: Хусейн Кушагов одержал победу решением судей над Роаном Карнейро;

до 66 кг: Шамиль Шахбулатов одержал победу нокаутом над Дилено Лопесом;

до 61 кг: Алихан Сулейманов одержал победу решением судей над Фанилом Рафиковым;

до 57 кг: Мансур Хатуев одержал победу решением судей над Мигелем Фелипе Бунес Да Силва;

свыше 93 кг: Казбек Сайдалиев одержал победу решением судей над Роджерсом Соузой;

до 61 кг: Родриго Прайа одержал победу решением судей над Имраном Жулаговым;

до 93 кг: Евгений Егембердиев одержал победу решением судей над Иваном Лукиным;

до 84 кг: Виталий Немчинов одержал победу решением судей над Хетагом Плиевым;

до 61 кг: Тревин Джонус одержал победу удушающим приёмом (гильотина) над Мехди Байдулаевым;

до 61 кг: Хасейн Шайхаев одержал победу решением судей над Канатом Келдибековым.