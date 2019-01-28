О реванше Уайлдера и Фьюри могут объявить в течение двух недель

Чемпион WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что о его реванше с британцем Тайсоном Фьюри будет объявлено в ближайшие две недели.

«Об этом объявят очень скоро. Может быть, через две недели. Мы прорабатываем мелкие детали контракта и собираемся устроить ещё один эпический бой», — приводит слова Уайлдера Fighthype.

Напомним, что первый поединок между Уайлдером и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анжелесе и завершился вничью. Тайсон побеждал Деонтея по судейским запискам в первой половине матча, однако Уайлдер отправлял Фьюри в нокдаун в девятом и 12-м раундах, что позволило ему свести встречу вничью и сохранить титул.

Ранее появлялись слухи, что реванш супертяжей пройдёт в конце мая — начале июня 2019 года.