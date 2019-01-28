Бетербиев может провести бой с Баррерой

Следующим соперником российского чемпиона IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева может стать кубинец Салливан Баррера. Об этом намекнул сам Салливан в социальной сети.

Салливан заявил, что дал согласие на проведение боя и для того, чтобы он состоялся, необходимо лишь согласие Бетербиева.

«Я принимаю бой с Артуром Бетербиевым. Теперь я просто жду, когда его примет он», — написал Салливан в «Твиттере».

На профессиональном ринге Баррера одержал 22 победы, из них 14 нокаутом, и проиграл дважды. Одно из поражений Салливану в марте прошлого года нанёс российский чемпион WBA Дмитрий Бивол, победив того техническим нокаутом. На счету Бетербиева 13 побед и ни одного поражения. Все победы Артуром были одержаны досрочно.